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Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki isim Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

8 Mayıs 2025 Perşembe 08:04 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Türkiye'ye iade edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki isim Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

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