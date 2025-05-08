Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki isim Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Ayrıntılar geliyor...

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 2 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacalar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık"



�� Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri... pic.twitter.com/vywTKnIasL