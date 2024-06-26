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İspanya'da ortak operasyon! Kırmızı Bülten'le aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının katılımıyla İspanya'da 'Argay' Operasyonu düzenlendi. Operasyonda uluslararası uyuşturucu karteli çökertilirken, Türkiye'nin Kırmızı Bülten'le aradığı örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

İHA26 Haziran 2024 Çarşamba 08:24 - Güncelleme:
İspanya'da ortak operasyon! Kırmızı Bülten'le aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının katılımıyla İspanya'da "Argay Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirterek, uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini ve kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını kaydetti.

Operasyonda Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir tacirinin de yakalanarak tutuklandığını belirten Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlara Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyeti'nden oluşan 400'den fazla polis katıldı. Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi. Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı. Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız.

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