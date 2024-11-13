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Kırmızı Bülten'le aranan Larsen'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülten ile “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen “Kuyu-38” operasyonuyla yakalandı. Larsen'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

IHA13 Kasım 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Kırmızı Bülten'le aranan Larsen'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı
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Danimarka tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen önceki gün düzenlenen "Kuyu-38" operasyonu çerçevesinde yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda Mike Gerner Larsen'in Başakşehir'de olduğunu tespit etti. Burada bulunan bir restoran önünde park halindeki bir otomobilde olduğu belirlenmesi üzerine ekipler Larsen'i takibe aldı. Larsen, burada bir süre durduktan sonra ayrılarak Kayabaşı Mahallesinde kaldığı evine gidene kadar takip etti. Larsen ikamet olarak kullandığı eve girdikten sonra ekipler tarafından adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon esnasında adreste yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 50 adet tabanca fişeği, 3 adet farklı ülkelere ait sürücü belgesi olmak üzere 3 adet sahte kimlik kartı ele geçirildi. Larsen, daha sonra sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İnterpol tarafından da Kırmızı Bülten 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  • Mike Gerner Larsen
  • Uyuşturucu Ticareti
  • Kuyu-38 Operasyonu

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