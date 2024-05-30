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Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı!

Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı olan ve yurt dışına kaçırılan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Sertçelik'in iade sürecine ilişkin süreç başlatıldı.

30 Mayıs 2024 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı!
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Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı olan ve yurt dışına kaçırılan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Sertçelik'in iade sürecine ilişkin süreç başlatıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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