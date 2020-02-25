İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0983
  • EURO
    6,6182
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    115683
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı bültenle aranan terörist Sincar'da etkisiz hale getirildi
Güncel

Son dakika... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı bültenle aranan terörist Sincar'da etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA25 Şubat 2020 Salı09:41 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:02

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütüne 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz
İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı

Cenazeleri Türkiye'ye getirildi
Cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Cenazeleri Türkiye'ye getirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.