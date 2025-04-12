İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Khodır İstanbul'da yakalandı
Güncel

Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Khodır İstanbul'da yakalandı

İtalya adli makamlarınca “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır' İstanbul'da yakalandı.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Khodır İstanbul'da yakalandı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını" belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yeri belirlenen Khodır'ın Fatih'teki operasyonla yakalandığını bildirdi.

İtalya'ya yasa dışı göçmen geçişini organize eden suç örgütünün elebaşının, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne getirilişinin yer aldığı bir videoyu da paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyona katılan polisleri tebrik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.