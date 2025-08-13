İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7403
  • EURO
    47,763
  • ALTIN
    4399.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
Güncel

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Uluslararası dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Mersin'in Silifke ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İHA13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
ABONE OL

Dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan 1 şahsı, Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırmızı bültenle aranan şüphelinin Antalya'dan Mersin'e giriş yapacağı yönünde istihbarat elde etti.

Harekete geçen ekipler, Silifke ilçesinde şüpheliye ait aracı durdurarak operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

  • interpol
  • kırmızı bülten
  • aranan zanlı

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.