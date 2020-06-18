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Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DHKP/C'nin ''kasası'' İzmir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 08:29
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Yuvasını belediyenin taş ocağına yaptı... Yavrular kanatlanıp uçuncaya dek çalışmalara ara verildi

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