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Kırmızı bültenle aranan terörist Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:40
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Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Demir'in 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.

Irak'tan Avrupa'ya geçiş yapacağı belirlenen terörist Demir, MİT'in yürüttüğü operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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