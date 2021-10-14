İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1539
  • EURO
    10,6503
  • ALTIN
    529.74
  • BIST100
    1414.63
Güncel

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan ve kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan kadın, Adıyaman'da tutuklandı.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 16:06
ABONE OL

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, terör örgütüne üye olmaktan İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı, Türkiye'de de mavi bültenle hakkında arama kaydı olan U.M, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişiye ait kimlik belgesi çıkan yabancı uyruklu kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.