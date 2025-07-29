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Kırmızı bültenle aranıyordu... ''Demirözler'' organize suç örgütü üyesi Gürcistan'da yakalandı

Samsun'da 2020 yılında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yalçın Cerrah cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi T.Ö., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

İHA29 Temmuz 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranıyordu... ''Demirözler'' organize suç örgütü üyesi Gürcistan'da yakalandı
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Samsun'da 2020 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Yalçın Cerrah cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan ve "Demirözler" organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen T.Ö.(27), Gürcistan'da yakalanarak Samsun polisine teslim edildi. Gıyabında yargılandığı Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Ekim 2020'de Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yalçın Cerrah sokak ortasında 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplam 19 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis, cinayetin organize suç faaliyeti kapsamında işlendiğini tespit etti. Olayda silah kullandığı iddia edilen T.Ö.'nün, örgüt liderinin yanına Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Hakkında "örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan T.Ö., İnterpol Daire Başkanlığı'nın girişimiyle Gürcistan'da yakalandı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim edilen zanlı, Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet davasının devam ettiği Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade veren T.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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