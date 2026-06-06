İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2026 Cumartesi / 21 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırmızı bültenle aranıyordu! Havalimanında enselendi
Güncel

Kırmızı bültenle aranıyordu! Havalimanında enselendi

Mersin polisi, yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 16:05 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranıyordu! Havalimanında enselendi
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen E.B.G., hedef odaklı pasaport kontrolü ve detaylı incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Şahsın ayrıca, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının iki ayrı dosyasından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile Adana Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından arandığı da tespit edildi.

Hakkında kesinleşmiş toplam 14 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası da bulunan E.B.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

  • mersin polisi
  • uluslararası havalimanı
  • yakalama

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.