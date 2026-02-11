İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
  • Kırmızı bültenle aranıyordu: Kıskıvrak yakalandı
Güncel

Kırmızı bültenle aranıyordu: Kıskıvrak yakalandı

Hakkari'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan şüpheli ile farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 17:14
Kırmızı bültenle aranıyordu: Kıskıvrak yakalandı
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle araması bulunan İ.I. ile "hırsızlık" suçundan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.B'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent merkezi ve ilçelerde yürüttükleri çalışmalarda haklarında farklı suçlardan 5 aydan 3 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları bulunan hükümlüler T.I, Y.T, S.Ö, T.Ü, M.T, S.Ö. ve M.E'yi yakaladı.

Şüpheli İ.I ve 8 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

