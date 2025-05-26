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Kırmızı bültenle aranıyordu! Konya'da kıskıvrak yakalandı

Konya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranıyordu! Konya'da kıskıvrak yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Yapılan kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlenen şüphelinin, sorgulamasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan E.H'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve "gönüllü geri dönüş" kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E. H. cezaevine teslim edildi.

  • Konya hükümlü
  • Interpol arama
  • kırmızı bülten

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