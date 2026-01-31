İSTANBUL 9°C / 6°C
  Kırmızı bültenle aranıyordu... Serdar Sertçelik tutuklandı
Güncel

Kırmızı bültenle aranıyordu... Serdar Sertçelik tutuklandı

Kırmızı Bülten ile aranan Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye iadesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesini müteakip Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 08:00
Kırmızı bültenle aranıyordu... Serdar Sertçelik tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi.

TUTUKLANDI!

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkartılan ve Macaristan ülkesinden Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesini müteakip Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

