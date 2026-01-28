Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti.

Kırmızı bültenle aranan C.A, S.A, O.R.Y, K.İ, A.A, K.K, M.A, E.K, S.Y, M.A.Y, A.M, D.G. ve H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B'nin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ve polis birimlerinin desteğiyle yürütüldüğünü aktardı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin işledikleri suçlar ve yakalandıkları ülkelere ilişkin bilgileri de paylaştı.

"Çirkinler" organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, yağma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan C.A'nın Hırvatistan'da yakalandığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Gürcistan'da, yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. Gürcistan'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan'da, kasten öldürme, yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Gürcistan'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma (6 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. Gürcistan'da yakalandı.

Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. Gürcistan'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit (2 kez), mala zarar verme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. Gürcistan'da, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve muhtelif suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. Almanya'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. Almanya'da, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. Ermenistan'da, dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. Karadağ'da, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri kutladı.