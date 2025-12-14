İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20 suçlu ile ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, son 2,5 yılda 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şüphelinin ülkeye getirildiğini paylaştı.

Son olarak da kırmızı bültenle ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20 suçlu ile ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.