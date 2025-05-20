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Kırmızı bültenle aranıyorlardı... Gürcistan'da yakalandılar

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye teslim edildi.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 10:35 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranıyorlardı... Gürcistan'da yakalandılar
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 zanlının Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar!"

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs,

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs,

"Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs,

"Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum����

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.

  • kırmızı bülten
  • uluslararası arama
  • şahıslar yakalandı

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