Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Suçluların, "kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile taksitle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlarından arandığı öğrenildi.

Suçlular, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.