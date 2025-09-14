İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Suç makineleri birer birer yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 suçlu Türkiye'ye getirildi. Suçluların, 'kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile taksitle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlarından arandığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 10:05 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Suçluların, "kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile taksitle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlarından arandığı öğrenildi.

Suçlular, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

