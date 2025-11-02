İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ve ulusal düzeyde 2 zanlı, yapılan operasyonlarla yurda getirildi.

HABER MERKEZİ2 Kasım 2025 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 9, Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu, Gürcistan(6), Almanya(3), Arnavutluk ve Belçika'dan Ülkemize Getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle; "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs ALMANYA'da, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs ALMANYA'da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs ALMANYA'da, "Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs ARNAVUTLUK'ta, "Hırsızlık (2 kez), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme (2 kez), Mala Zarar Verme (2 kez), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs BELÇİKA'da, "Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından Ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık" suçlarından Ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

  • kırmızı bülten
  • ulusal düzey
  • suçlu bulma

