İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırmızı bültenli firari yakayı ele verdi: Interpol Türkiye'ye teslim etti
Güncel

Kırmızı bültenli firari yakayı ele verdi: Interpol Türkiye'ye teslim etti

Samsun'da 23 Mayıs'ta işlenen cinayetin firari zanlısı, Interpol tarafından Abhazya'da yakalandı. Türkiye'ye getirilen Sercan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Kırmızı bültenli firari yakayı ele verdi: Interpol Türkiye'ye teslim etti
ABONE OL

Kırmızı bültenle aranan ve Interpol tarafından Abhazya'da yakalanan Sercan T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sınırda teslim alındı.

Samsun'a getirilen cinayet zanlısı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde, Gülsan Sanayi 46. Sokak'ta 23 Mayıs 2024'te iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah, Sercan T. tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü.

Cerrah'ın, 19 Ağustos 2020'de Canik Belediyesi önünde Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.