2024'te kırmızı ışık ihlalleriyle 3 günde bir kişinin öldüğüne dikkat çeken İçişleri Bakanlığı, trafik cezalarında yeni düzenlemenin amacının cezalandırmaktan ziyade caydırıcılık olduğunu vurguladı.

Trafik cezalarını artıracak düzenleme Meclis'e geldi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, trafik cezalarında artış yaşanacak. İçişleri Bakanlığı'nda dün yeni kanun teklifine ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumda teklifte yer alan düzenlemeler anlatıldı, trafik kazalarının önlenmesi kapsamında cezaların caydırıcılığı değerlendirildi.

AMAÇ CAN KAYBINI AZALTMAK

Yeni düzenlemenin amacının, kazaları önlemek, can kaybını aza indirmek ve sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek olduğu anlatılan sunumda, zamanla bir trafik kültürü inşa edilmek istendiği belirtildi. Caydırıcılığın trafik kültürünün temel taşı olduğu anlatılan sunumda, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesi ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır" denildi.

TRAFİK KÜLTÜRÜ DEĞİŞMELİ

Trafikte caydırıcılığın yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görülmesi gerektiği belirtilen sunumda, "Cezalar sadece bir yaptırım değil, trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" ifadelerine yer verildi.

CAN KAYIPLARI GERİLİYOR

Sunumda 2015 yılından bu yana trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin veriler paylaşıldı. Yurt genelindeki trafik kazalarında 2015 yılında günde ortalama 20,6 can kaybı yaşanırken, 2024 yılına gelindiğinde bu oranın 17,4'e gerilediği anlatıldı. Kural hatalarının can kayıpları üzerindeki dağılımı da sunumda paylaşılan veriler arasında yer aldı.

Buna göre; 7 bin 741 kural hatası, 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

En çok yapılan kural hatası ise hız ihlali olarak ön plana çıktı.

Verilerde bu kazalarda günde ortalama bin 55 kişinin yaralandığına işaret edildi.

Sunumda 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle her üç günde bir kişinin öldüğüne işaret edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıda AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile sohbet etti.

İŞTE YENİ CEZALAR

Cezaların yeni yılda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YAKIN TAKİP: Trafikte öndeki aracı yakın takip edenlere 5 bin TL ceza kesilecek.

ÇAKARLI ARAÇ: Çakarlı araç için 276 bin 345 TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma cezası verilecek. Ayrıca araç, 60 gün trafikten men edilecek.

DRİFT: Aracıyla drift yapan sürücülere 140 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet iptali ve 60 gün trafikten men uygulanacak. Ehliyetin iadesi psiko-teknik muayene ile olacak. 5 yıl içinde 2. defa ehliyetine el konulan sürücülerin, ehliyetleri iptal edilecek..

YOL KESME/ SALDIRMA: Saldırı amacıyla araçtan inerek vatandaşı tehdit eden, yolu kapatan magandalara 180 bin TL ceza verilecek, ehliyetine de 60 gün el konulacak ve araç 60 gün bağlanacak. 2021-2025 arasında bu tür saldırganlıklarda 123 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

YÜKSEK SESLE MÜZİK: Şehir içinde araçla yüksek sesli müzik dinlemeye 3 bin TL ceza uygulanacak. Araçta mevzuata aykırı ilave ses sistemi kullanımına 21 bin TL ceza ve araca 30 gün trafikten men uygulanacak.

KONVOYLA YOL KAPATMA: Düğün, asker uğurlaması gibi kutlamalarda oluşturulan konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyma olacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde bu cezalar 2 kat artacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA: Alkollü araç kullananın ehliyetine 6 ay el konulacak, 25 bin TL de ceza kesilecek. İkinci tekrara 50 bin TL ve 2 yıl ehliyet iptali, üçüncü tekrarda ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyet iptali uygulanacak.

MAKAS ATMA: Trafiği tehlikeye sokanlara 46 bin TL ceza kesilecek, 60 gün ehliyete el konulacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek. Trafikte yarış yapılırsa 46 bin TL para cezası kesilecek ve 2 yıl ehliyete el konulacak, araç 60 gün bağlanacak.

CEP TELEFONU: Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücüye ilkinde 5 bin TL, tekrarında 10 bin TL ceza verilecek. Üçüncü tekrarda ise ehliyete 30 gün el konulacak.