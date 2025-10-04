İSTANBUL 22°C / 14°C
Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı: Yaralılar var

Düzce'de kırmızı ışıkta duran otomobile kamyonun çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

IHA4 Ekim 2025 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Beçi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Aynur A. idaresindeki 34 HCC 893 plakalı Hyundai marka otomobil, Beçi kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada aynı güzergahta seyir halinde olan Tahir K. idaresindeki 81 ABY 660 plakalı kamyon ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü Aynur A. ile yolcu Elif Özlem D. yaralandı. Yaralılar ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

