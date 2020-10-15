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Güncel

Kırmızı ışıkta silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'da keşif yaptırmak istediği meraya görevlileri bırakıp, otomobiliyle geri dönen Celal Günbeyi (62), kırmızı ışıkta durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 16:12
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Silahlı saldırı olayı, geçen salı günü, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mera nedeniyle akrabalarıyla husumetli olan Celal Günbeyi, keşif yaptırmak istedi. Bu amaçla da görevlileri, otomobille keşif yapılacak meraya bırakıp, geri döndü. Ancak kırmızı ışıkta durduğu sırada, başka bir araçla gelen H.G., Günbeyi'ne tabancayla ateş etti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Celal Günbeyi, tedavi altına alındı.Günbeyi ile husumetli olduğu saptanan H.G. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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