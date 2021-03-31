31 Mart 2021 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:55

Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncularından Görken Sevindik'in hayatı ve daha önce oynadığı diziler izleyenler tarafından merak edildi. Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulmak, hem de kızını yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Başarılı oyuncu, daha önce Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı. Peki Kırmızı Kamyon'un Uğur'u Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında ve nereli?

KIRMIZI KAMYON'UN UĞUR'U KİMDİR?

UĞUR (GÖRKEM SEVİNDİK)

Unvanı başçavuş olan Uğur; cesur, gözü pek ve merhametli bir itfaiyecidir. En yakın dostu Cem'in kız kardeşi Nilüfer'e aşık olur ve onunla evlenir. Bu evlilikten Ömrüm isimli bir kızları olur. Bir gün Uğur'un evden çıkmasının ardından yan evde patlak veren yangın onların evine de sıçrar. Nilüfer ile Ömrüm ise alevler arasında mahsur kalır. Ömrüm'ü kurtaran ancak risk sebebinden dolayı Nilüfer için tekrar binaya girmesine izin verilmeyen Uğur'un hayatı yangından sonra tamamen değişir. En yakın dostu Cem dahil Nilüfer'in ailesinden herkes bu kayıptan Uğur'u sorumlu tutar. Uğur ise bu yangının bir kundaklama sonucu çıktığından emindir, fakat kimse ona inanmaz. Şimdi Uğur'un hayattaki en büyük arzusu karısını kaybettiği yangının kundakçısını bulmak ve Ömrüm'ü geri almaktır.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 1986 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Görkem Sevindik'in rol aldığı diziler ve filmler:

Ramo (Boz) (TV Dizisi)

Söz (Mücahit) (TV Dizisi)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)

Kurtlar Vadisi Pusu (Pusat) (TV Dizisi)