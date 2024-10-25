Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "GÜRZ-19" Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.