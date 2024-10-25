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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

25 Ekim 2024 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "GÜRZ-19" Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

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