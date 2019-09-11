Kırmızı kategoride aranan terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.
- AA
MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.
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