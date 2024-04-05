Kırmızı Kitap'ta ilk kez yer alacak: Milli güvenliğe 'yapay zeka'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'da "devletin gizli anayasası" olarak nitelendirilen "Kırmızı Kitap"ın güncellenmesi için bakanlıkların hazırladığı çalışmalar değerlendirildi. 10. kez yenilenecek belgeye, gelişen teknoloji ve siber saldırılar göz önünde bulundurularak ilk kez 'yapay zeka' kavramının girmesi teklif edildi. Yeni Kırmızı Kitap, MGK onayından sonra 2025 yılında yürürlüğe girecek. Müzakere edilen konulardan biri de Kırmızı Kitap'ın 5 yıl yerine 2 yılda bir güncellenmesi oldu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) nisan ayı toplantısı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Yılın ikinci MGK'sında terörle mücadeleden, dış politikada atılacak adımlara kadar birçok konu ele alındı.

KIRMIZI KİTAP SUNUMU

2024 yılının ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devletin gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için talimat vermişti. Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği, Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçerek, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan görüşler istedi. Dünkü toplantıda bu konuda gelinen son aşamaya ilişkin bir sunum yapıldığı öğrenildi.

5 DEĞİL 2 YILDA BİR

İçeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla MGK'nın belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsıyor. Müzakere edilen konulardan biri de Kırmızı Kitap'ın 5 yıl yerine 2 yılda bir güncellenmesi. Tehditteki değişikliklere göre belli aralıklarla güncellenen Kırmızı Kitap, son olarak 30 Eylül 2019'da güncellenmişti.

TEKNOLOJİYE GÖRE

Yeni Şafak'ın haberine göre, 10'uncu kez yenilenecek belgeye, gelişen teknoloji ve siber saldırılar göz önünde bulundurularak ilk kez 'yapay zeka' kavramı girecek.

Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak Kırmızı Kitap, 2025 yılında yürürlüğe girecek.

Toplantıda, ayrıca terörle mücadele değerlendirildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden hava harekatları masaya yatırıldı.

GAZZE ADIMLARI

Kurulda, Erdoğan'ın mayıs ayında ziyaret edeceği ABD ile F-16 sürecinde gelinen aşama, Türkiye'nin F-35 sürecine dahil edilmesi süreci değerlendirildi. Avrupa'daki Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıların tekrarlanmaması için Avrupalı makamlarla yapılan görüşmeler ve alınan tedbirler masaya yatırıldı.

BÖLGEDE TERÖRE YER YOK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 2,5 saat süren 'MGK Toplantısı' sonrası bildiri yayımlandı. Bildiride, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtilerek "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir" denildi. Irak ile stratejik işbirliği zemininin güçlenmesinden duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da Türkleri hedef almasının takip edildiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne seren menfur saldırıların engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması hususunda mesuliyeti bulunan devletlere, terör örgütlerine müsamaha göstermelerinin er ya da geç kamu düzenlerinin bozulması ve nihayetinde kendilerinin de terörün hedefi haline gelmeleri ile neticeleneceği gerçeği bir kez daha hatırlatılmıştır.