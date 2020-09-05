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'Kırmızı liste'de yer alan 'Arap tavşanı' Amasya'da görüldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde İlker Otçu, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanını, Yedikır Barajı Yedikuğular Kuş Cenneti'nde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otçu, 'Farklı bir tür olduğundan ben de bununun görüntü ve fotoğraflarını çekerek kayda almak istedim.' dedi.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:04
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Suluova ilçesindeki Yedikır Barajı Yedikuğular Kuş Cenneti'nde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan İlker Otçu, tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan 3 adet hayvana rastladı.

Doğada beslenen hayvanlarından birini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Otçu, ilginç bulduğu hayvanın fotoğraflarıyla internet üzerinden yaptığı araştırmada, bu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan Arap tavşanı olduğunu tespit etti.

Otçu, AA muhabirine, kuş cennetinde gezerken tesadüfen rastladıkları Arap tavşanını telefonun ışığı ile bir süre izlediklerini aktardı.

Normal bir fareye, tavşana ve kanguruya benzemeyen hayvanı görünce şaşırdıklarını aktaran Otçu, "Farklı bir tür olduğundan ben de bununun görüntü ve fotoğraflarını çekerek kayda almak istedim." dedi.

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