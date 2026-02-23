İSTANBUL 10°C / 5°C
23 Şubat 2026 Pazartesi
Güncel

''Kırmızı'' uyarı koduyla izleniyor: Debisi kritik eşikte seyrediyor

Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi 09:48
''Kırmızı'' uyarı koduyla izleniyor: Debisi kritik eşikte seyrediyor
Bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salması nedeniyle bir aydır yükseliş eğilimindeki Tunca ve Meriç nehirleri iki hafta önce kısa süreli taşkın yapması sonrası yatağına dönmüştü.

Geçen hafta başında ise Tunca, özellikle yatağına yakın köylerdeki tarım arazileri ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'ndaki taşkını sonrası Meriç'e katıldığı Kirişhane bölgesinde de taşkın yaptı.

Meriç'in su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca Nehri, kent merkezinde de yükselmeye başladı.

Gözleri neredeyse kapanma düzeyine gelen nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.

MERİÇ İÇİN "KIRMIZI" ALARM

Meriç Nehri'nde de debi oldukça yükseldi.

Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde Meriç yatağına sınırda akıyor.

Debisi, 1431 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nde yazlık ve kışlık seddeleri suyun aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç "kırmızı" ikaz seviyesinde takip ediliyor.

Olası taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden ekipler kente gelerek görev yerlerinde beklemeye başladı.

