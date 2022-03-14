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Kırmızıgül'ün kardeşi, boşanma kararı alan eşinin evine baltayla saldırdı

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştı.

DHA14 Mart 2022 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:11
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Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardından "Tehdit-Hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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