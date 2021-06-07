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Kırsalda yetişen papatyaları kadınlar elleriyle topluyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor

Manisa'da kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, kırlarda kendiliğinden yetişen papatyaları toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Çuvallara konulan kurutulmuş papatyalar, bir bölümü baharatçılarda satılmak bir bölümü de ilaç, kozmetik ve meşrubat sanayiinde kullanılmak üzere tüccarlara satılıyor.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 17:20
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Yüksek rakımdaki ilçeye bağlı 20'ye yakın mahallenin kırlarında papatyalar mayıstan itibaren açmaya başlıyor.

Kadınlar erken saatte traktörlerle çıktıkları kırlarda, öğleye değin papatya topluyor. Traktör römorklarına yüklenen papatyalar evlere getiriliyor. Kadınlar saplarından ayırdıkları papatyaları, kurumak üzere gölgelik bir yerde örtü üzerine seriyor.

Çuvallara konulan kurutulmuş papatyalar, bir bölümü baharatçılarda satılmak bir bölümü de ilaç, kozmetik ve meşrubat sanayiinde kullanılmak üzere tüccarlara satılıyor.

Çocuklar da papatya toplama ve kurutma işinde annelerine yardım ediyor.

Kışlak Mahallesi sakinlerinden Emine Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl mayıs-haziran döneminde Demirci'nin kırlarından kadınların papatya topladığını belirtti.

Kendisinin de 6 yıldır bu işi yaptığını aktaran Kocabaş, şöyle konuştu:

"Geçen yıl papatyaları, kilogramı 40 liradan sattık. Bu yıl ise fiyatın 50 lira olduğunu öğrendik. Yağmurlar az yağdığı için bu yıl papatya az. Sabah erken çıkmaya gayret ediyoruz. Erken gidersek serinde toplaması kolay oluyor. Geçen yıl papatyadan 3 bin lira kazandım. Bu yıl o kadar alamayacağız. Papatya yağmur yağmadığı için yeteri kadar olmadı."

Topladıkları papatyaların saplarını da hayvanlarına yem yaptıklarını aktaran Kocabaş, "İstanbul'dan mahallemize tüccar geliyor. Onlara satıyoruz. Papatya şifalı bir bitki. Kendimize ve çocuklarımıza da ayırıyoruz. Kışın kaynatıp çayını içiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Sude Kocabaş da annesine papatya toplarken yardım ettiğini dile getirerek, "Hem harçlığım hem de eğitim masraflarım için para biriktiriyorum." dedi.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kır papatyasının ilçede geçim kaynaklarından biri olduğuna belirterek, "İlçemizde gelir getirici bitki türleri kapsamında yakın zamanda çitlembik, hatmi çiçeği ve kekik hasatlarının da başlayacak." ifadelerini kullandı.

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