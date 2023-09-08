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Kırşehir Belediyesinden büyük skandal! İslami değerleri ayaklar altına aldılar

Kırşehir Belediyesi, şehir merkezindeki mazgallara cami figürlerini koyarak büyük bir skandala imza attı. Vatandaşlar cami figürünün ve üzerinde bulunan hilalin ayaklar altında olmasına tepki gösterdi. Kırşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde de deprem anıtına din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı koyarak tepkiye neden olmuştu.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Kırşehir Belediyesinden büyük skandal! İslami değerleri ayaklar altına aldılar
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CHP yönetimdeki Kırşehir Belediyesi şehirdeki mazgallara cami figürlü belediye logosunu koyunca tepki aldı. Kanalizasyon kapaklarına cami resimli belediye logosu koyan belediye yetkilileri, vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

KIRŞEHİR BELEDİYESİNDEN BÜYÜK SKANDAL

Cami figürünün ve üzerinde bulunan hilalin ayaklar altında olmasına tepki gösteren Kırşehirli vatandaşlar; "İnsanların kutsallarına saygı duyulmalı. Hilal ve cami insanların ayakları altında olan mazgallarda olmamalı. Bu hatadan bir an önce de dönülmeli" dedi.

Geçtiğimiz günlerde deprem anıtına din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı koyarak tepkiye neden olan Kırşehir Belediyesi'nde skandallar sürüyor. Kanalizasyon kapaklarına cami resimli belediye logosu koyan belediye yetkilileri, vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar; mazgalları tarihi Cacabey Medresesini kanalizasyon kapaklarına yerleştiren belediyenin, bir an önce yaptığı hatadan da dönmesi isteniyor.

Şehirde bazı bölümlere yerleştirilen mazgallarda cami figürü varken, farklı bölgelerde bulunan mazgallarda da Kırşehir Belediyesi yazıyor.

  • kirsehir belediyesi
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  • tepki

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