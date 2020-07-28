Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İHA 28 Temmuz 2020 Salı 19:07 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 19:07

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir’de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 kişi yakalandıktan sonra Kırşehir Emniyetine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırşehir Adliyesine sevk edildi. Adliyede şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2 kişi savcılık tarafından serbest kaldı. 6 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi.