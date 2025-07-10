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Kırşehir'de bahçe sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Kırşehir Özbağ Kasabası'nda sulama kavgası kanlı bitti. M.K., pompalı tüfekle komşusu Musa Şen'i öldürürken, eşi Nezaket Şen'i de ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Kırşehir'de bahçe sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
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Olay, merkeze bağlı Özbağ Kasabası Kışlapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana bahçeleri bulunan M.K. ile komşusu Musa Şen arasında sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., evinden aldığı pompalı tüfekle Musa Şen ve eşi Nezaket Şen'e ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Şen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen ise ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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