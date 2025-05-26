İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2025 Pazartesi / 29 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0207
  • EURO
    44,6171
  • ALTIN
    4201.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü
Güncel

Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde alabora olan teknedeki 4 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri tedaviye alındı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:36 - Güncelleme:
Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 4 kardeş Savcılıkurutlu köyü bölgesinden gümüş balığı tutmak için tekneyle baraj gölüne açıldı.

Balıkların tekneye yüklendiği sırada tekne alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeşlerden İsa Laçin (40) boğuldu, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

Solunum sıkıntısı yaşayan Sezer Laçin, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soner ve Uğur Laçin'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İsa Laçin'in cenazesi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de Kaman Devlet Hastanesi'ne gelerek, olay hakkında bilgi aldı.

Laçin ailesine başsağlığı dileyen Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Savcılıkurutlu köyüne kayıtlı 4 kardeş 'İsa Reis' adlı tekneyle Hirfanlı Baraj Gölü'ne gümüş balığı avına çıkıyorlar, lisanslı balıkçılar. Balıkçılar kooperatifine kayıtlılar. Balığın tekneye yüklenmesi sırasında tekne alabora oluyor. Maalesef kardeşlerden en büyüğü olan tekne de adına kayıtlı bulunan İsa Laçin üstündeki ekipmanlarla birlikte uzun süre su altında kalıyor. Diğer kardeşler kıyıya kendi imkanlarıyla çıkıyorlar fakat İsa Laçin'i hemen çıkarmak mümkün olmuyor ve kaybediyoruz. 4 kardeşten biri vefat ediyor. Bir vatandaşımız da şu an tedavi altında."

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.