Kırşehir'de büyük denetim: Düzensiz göçmenler yakalandı

Kırşehir'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen kapsamlı denetimler önemli sonuçlar verdi. Emniyet ekipleri kent merkezinde binlerce kişiyi ve yüzlerce iş yerini kontrol altına aldı, yasa dışı yollarla ülkeye giren 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

KIRŞEHİR'DE BİNLERCE KİŞİ VE ARAÇ DENETİMDEN GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik sabit ve seyir halinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, 4 bin 163 kişi ve 2 bin araç ile 108 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

15 DÜZENSIZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE SEVK EDİLDİ

Yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.