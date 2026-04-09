  • Kırşehir'de büyük denetim: Düzensiz göçmenler yakalandı
Güncel

Kırşehir'de büyük denetim: Düzensiz göçmenler yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerde 4 bin 163 kişi ve 2 bin aracı kontrol etti. Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen gözaltına alınarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

9 Nisan 2026 Perşembe 16:56
Kırşehir'de büyük denetim: Düzensiz göçmenler yakalandı
Kırşehir'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen kapsamlı denetimler önemli sonuçlar verdi. Emniyet ekipleri kent merkezinde binlerce kişiyi ve yüzlerce iş yerini kontrol altına aldı, yasa dışı yollarla ülkeye giren 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

KIRŞEHİR'DE BİNLERCE KİŞİ VE ARAÇ DENETİMDEN GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik sabit ve seyir halinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, 4 bin 163 kişi ve 2 bin araç ile 108 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

15 DÜZENSIZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE SEVK EDİLDİ

Yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
