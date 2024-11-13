Kırşehir'de çatıdan düşen işçiden 12 gün sonra acı haber geldi

Olay, 1 Kasım'da Kırşehir-Kayseri Karayolunun 12'nci kilometresi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mandırada meydana geldi. Mandıranın çatısında elektrik tamiratı yapan Serkan Taşkıran, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taşkıran, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Taşkıran, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Taşkıran'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Serkan Taşkıran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.