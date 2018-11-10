Kırşehir'de FETÖ şüphelisi eski asker tutuklandı

Kaman ilçesinde yol kontrolü yapan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araçtakilerden M.G'nin, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen eski askeri personel olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.