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Kırşehir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var

Kırşehir'in Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 1 kişi öldür, 1 kişi ise yaralandı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Kırşehir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var
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Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi, durumu ağır olan R.Ö'nün tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler U.K, M.K, İ.Y. ve H.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan U.K, M.K. tutuklandı, İ.Y. ve H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden M.İ'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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