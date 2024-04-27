Kırşehir'de kaza: Karı-koca öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Çiçekdağı ilçesi Yerköy yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 06 DOE 049 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Bekir Önal yönetimindeki 40 NC 278 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sürücü Bekir Önal ile yanındaki eşi Melek Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi, otopsi için Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.