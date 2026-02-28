İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırşehir'de narkotik operasyonu: 10 adrese eş zamanlı baskın
Güncel

Kırşehir'de narkotik operasyonu: 10 adrese eş zamanlı baskın

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Kırşehir'de narkotik operasyonu: 10 adrese eş zamanlı baskın
ABONE OL

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirerek Kırşehir genelinde ticaretini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K., M.T., A.K., K.A., R.Ç., Ü.Ç., B.T., E.D. ve Ş.E. yakalandı. Şüphelilere ait 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 5,59 gram uyuşturucu madde, 2 parça halinde 0,95 gram uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen A.K., M.T., A.K., K.A., R.Ç., Ü.Ç. ve B.T. serbest bırakılırken E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.