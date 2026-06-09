Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı





Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen I.M.A.Q., Y.A.Y.A. ve M.N. isimli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler I.M.A.Q. ve Y.A.Y.A. hakkında ise adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.