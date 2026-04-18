18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Güncel

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ve Mucur ilçesinde örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 7 yabancı uyruklu şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

