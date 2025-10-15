İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Kırşehir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Kırşehir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 198 sentetik hap, 445 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, F.Ç, S.A. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

