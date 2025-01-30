''Kış-2025 Tatbikatı'' 20 ülkeden katılımla sürüyor

3. Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025" 20 Ocak'ta başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Pakistan, Bulgaristan Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katılıyor.

Tatbikatta, havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen basın brifingi programında, 3'üncü Ordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Serdar Başer, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı.

Onlar, her dağın zirvesinde korkusuzca mücadele eden kahraman Türk askeri! ����



Mehmetçiklerimiz, gerçekleştirmekte olduğumuz Kış Tatbikatı-2025'te hedefleri başarıyla imha ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cc1wvOiQeI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2025

- TATBİKATTA ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE ÖĞRENCİLER AĞIRLANDI

Daha sonra tatbikat alanına getirilen şehit aileleri, gaziler ve öğrencilere, yerli ve milli hava savunma sistemleri gösterildi.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu da alanda çığ altında kalan kişiyi kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikata arama kurtarma köpeği "Gülle"de katıldı.

Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize ZMA-15 üzerinden insansız sisteme çevrilerek uzaktan kontrol edilebilme ve otonom hareket kabiliyeti kazandırılan Aselsan'ın ZMA-X zırhlı muharebe aracı da ilk tatbikata katıldı. İnsansız ve uzaktan komutalı silah sistemi ile ateş desteğinin sağlandığı araç, özel mimarisi sayesinde insanlı kullanım yeteneğini de koruyor. Zırhlı muharebe aracının, çamurlu yollar, çöl koşulları, asfalt yol, stabilize yol ve toprak zeminlere de uygunluğu bulunuyor.

Tatbikatta, yerli ve milli sistemle geliştirilen Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi de (HERİKKS) tanıtıldı.

- DERİN KAR VE ŞİDDETLİ SOĞUKLARDA TÜM İMKANLAR TEST EDİLİYOR

Faaliyetle, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetin denenmesi, muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırılması, atış ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim de senaryo gereği belirlenen düşman hedefine sızma operasyonu yaptı.

Helikopterlerle senaryo gereği düşman hedeflerine inen özel kuvvetler, mağaraları imha ederek başarılı şekilde operasyonlarını tamamladı.