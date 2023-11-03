İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4077
  • EURO
    30,1979
  • ALTIN
    1814.2
  • BIST100
    7680.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bakanlık düğmeye bastı! 81 ilimize gönderildi
Güncel

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bakanlık düğmeye bastı! 81 ilimize gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il Valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na genelge gönderdi.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bakanlık düğmeye bastı! 81 ilimize gönderildi
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelgede vatandaşlara şefkat ve ilginin gösterilerek, gerekli hallerde psikososyal desteğin sağlanması istendi.

Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirileceği genelge ile ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

ÖNCELİK KAMU KURUMU MİSAFİRHANELERİ

Bu kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları sağlanacak veya bir mekân bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek.

TEMİZLİK İHTİYAÇLARI DA KARŞILANACAK

Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.

  • kış barınma
  • sosyal yardım
  • ASBisiBarınma
  • SokakYaşayanlar
  • SeçimilEkonomi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.