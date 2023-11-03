Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bakanlık düğmeye bastı! 81 ilimize gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelgede vatandaşlara şefkat ve ilginin gösterilerek, gerekli hallerde psikososyal desteğin sağlanması istendi.

Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirileceği genelge ile ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

ÖNCELİK KAMU KURUMU MİSAFİRHANELERİ

Bu kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları sağlanacak veya bir mekân bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek.

TEMİZLİK İHTİYAÇLARI DA KARŞILANACAK

Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.