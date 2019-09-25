Kış çayı nasıl demlenir? Kış çayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kış çayı tarifi sizlerle

Havaların soğuduğu, halsizlik, isteksizlik ve yorgunluğun ortaya çıkmaya başladığı kış aylarında vücut viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha korunmasız bir hale geliyor. Vücudun bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar ve grip, nezle gibi bulaşıcı soğuk algınlıklarına yakalanma riski artıyor. Bu günlerde hem içimizi ısıtacak olan hemde hastalıklardan koruyacak olan kış çayı tarifi haberimizin içerisinde yer alıyor. Kış çayı nasıl demlenir? Kış çayı ne işe yarar faydaları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte kış çayına dair merak edilenler...

KIŞ ÇAYI TARİFİ

Ihlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu, nane, karanfil gibi bitkiler ve portakal, limon, elma, ayva gibi meyveler kullanılarak hazırlanan kış çayı, bal ile tatlandırıldığında kuvveti bir antioksidan karışım haline gelir.

Evde hazırlanan kış çayı için bitkiler kurutularak kullanılır.

KIŞ ÇAYI MALZEMELERİ

Kaşık oranı: Yemek Kaşığı

2 kaşık kuşburnu

2 kaşık ıhlamur

1 kaşık ada çayı

3 adet okaliptüs yaprağı

2 adet zencefil

1 kaşık hibiskus.

KIŞ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Hazırlanacak bir bardak için birleştirilen malzemelerden tatlı kaşığı miktarında bir bardak suyun içine atılır. Dört ila beş dakika malzemeler sıcak suda kıvamını verir. Sonra süzme işlemi yapılır. İsteğe göre bal ve limon birlikte veya ayrı ayrı kış çayınıza eklenebilir. Kış çayınız hazır, afiyetle içebilirsiniz.

KIŞ ÇAYI NE İŞE YARAR FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır ve hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırır.

Balgam söktürücü özelliğe sahip olan kış çayı akciğerlerdeki balgamı sökerek öksürüğü önler ve burun akıntısına faydalıdır.

Antioksidan içeriği ile vücut hücrelerine oksijen gidişini arttırır ve yorgunluğu önleyerek canlılık ve zindelik sağlar.

Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi engelleyerek depresyonun tedavisinde etkin rol oynar.

Astıma faydalıdır, göğüs ağrısını önler.

İltihap kurutucu etkisinden dolayı soğuk algınlığı sonucu oluşan bademcik iltihabına faydalıdır.

Ses tellerini güçlendirici etkiye sahip olan kış çayı soğuk algınlığı sonucu oluşan ses çatallaşmalarını düzeltir.

KIŞ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Toksin maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran kış çayı, ayrıca vücutta biriken fazla suyu da dışarı atarak ödem oluşmasını engeller.

Kan basıncını arttırarak tansiyonu düzenler.

Gaz söktürücü özelliğe sahip olan kış çayı hazımsızlık, şişkinlik gibi mide bağırsak problemlerine iyi gelir.

Doğal bir ağrı kesicidir ve boğaz, baş ve göğüs ağrısına iyi gelir.