  • Kış erken geldi! Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Güncel

Kış erken geldi! Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

Türkiye iyiden iyiye sağanak ve soğuk havaların etkisi altına girerken kar da İstanbul'un kapısına dayandı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

İHA8 Ekim 2025 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Kış erken geldi! Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Ekim ayında etkili olan kar yağışı, Aladağlar ve Kartalkaya bölgelerinde kendini gösterdi.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, bin 500 metre rakımın üzerindeki bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle Aladağlar, Sarıalan Yaylası ve Kartalkaya Kayak Merkezi çevresinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini, Bolu şehir merkezinde ise hava sıcaklıklarının 5 ila 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

