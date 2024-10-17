İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1164
  • EURO
    37,0688
  • ALTIN
    2952.44
  • BIST100
    9002.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kış erken geldi! Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Güncel

Kış erken geldi! Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
Kış erken geldi! Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
ABONE OL

Uludağ'da etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da karla karışık yağmur yarın da devam edecek. Karla karışık yağmurun 19 Ekim Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakması beklenirken, Uludağ'da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.